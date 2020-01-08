Haberler » Güncel » Hanönü belediye meclis toplantısı yapıldı - Haber

Hanönü belediye meclis toplantısı yapıldı

Hanönü Belediyesinin 2020 yılı ilk belediye meclis toplantısını yapıldı.

08.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:22 Hanönü belediye meclis toplantısı yapıldı
Belediyesinin 2020 yılı ilk belediye meclis toplantısını yapıldı.
Belediye Başkanı Serkan Uçar, başkanlığında düzenlenen toplantıda, meclis tarafından alınan kararların hayırlı olmasını diledi.
Belediye hizmetlerini daha kaliteli şekilde yürütmek istediklerini dile getiren Uçar, "Belediye araç parkımıza bir mini ekskavatör alımı için çalışma yapılması yönünde yetki aldık. Meclis üyelerimize katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Serkan Uçar, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:38   Kocaeli'de 2019'da kaçakçılığa geçit verilmedi - Haber
10:38   Kırklareli'nde asayiş - Haber
10:38   Gelibolu'da oyuncak yüklü tır yandı - Haber
10:37   Rize Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu - Haber
10:33   Çığ düşen bölgede kar geçit vermiyor - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:40:25