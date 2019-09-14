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Hanönü Belediyesinden aşure ikramı

Hanönü Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

14.09.2019 15:10Hanönü Belediyesinden aşure ikramı
Hanönü Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.
İlçede Merkez Camisi ve Halime Hatun Camisi önünde düzenlenen etkinlikte belediye çalışanları tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Belediye Başkanı Serkan Uçar, muharrem ayının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu vurgulayan Uçar, "Aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu sebeple camilerimizde vatandaşlarımıza aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmeye çalıştık." dedi.

Serkan Uçar, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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