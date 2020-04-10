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Hanönü Belediyesinden koronavirüs tedbirleri

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

10.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:42
Hanönü Belediyesinden koronavirüs tedbirleri
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Uçar, her gün üç dört kez ana caddeler, ara sokaklar, kaldırımlar, mahalle içleri ve ara yollar dahil her yerin arazözlerle dezenfekte edildiğini söyledi.
Resmi kurumların da dezenfekte edildiğini aktaran Uçar, şöyle devam etti:
"İlçemizde yoğun noktalara el dezenfektanı aparatları yerleştirildi. Çarşamba pazarında tüm esnafa maske ve eldiven verildi. İlçemizdeki tüm esnafımıza alışverişe gelen halkımıza hediye etmeleri için 50 maske hediye edildi. Tüm resmi kurumlarımıza maske dağıtımı yapılmaktadır. İlçemizdeki tüm mahalle ve köy muhtarlarımıza 1 litrelik el dezenfektanı ve 50 adet maske dağıtımı yapılmıştır. Mahallelerimizdeki tüm kapılar personellerimizce çalınarak hane halkı sayısınca maske ve ihtiyacı olanlara eldiven verilmiştir. Bu süreçte halkımızdan ihtiyacı olan vatandaşlar belediyemize müracaat edebilir."
Uçar, Polis Haftası dolasıyla polislerin de haftalarını kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Serkan Uçar, Hanönü, Güncel
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