Hanönü Belediyesine çöp aracı hibe edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hanönü Belediyesine çöp aracı hibe edildiBelediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, çöp aracının belediyenin ihtiyaçları arasında olduğunu söyledi.
03.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:48
Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, çöp aracının belediyenin ihtiyaçları arasında olduğunu söyledi.
Uçar, aracın hibe edilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler: Serkan Uçar, Hanönü, Güncel