05 Aralık 2018, 16:10
»»

Hanönü Belediyesinin Yeni İstihdam Hareketi

Hanönü Belediyesinin Yeni İstihdam Hareketi

Hanönü Belediyesine Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 7 işçi alımı yapacağı bildirildi.

Hanönü Belediyesine Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 7 işçi alımı yapacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hanönü Belediye Başkanlığımız ile Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını hatırlattı.

Projenin 1 Ocak'ta hayata geçeceğini kaydeden Uçar, "180 gün sürecek olan 7 kişilik Toplum Yararına çalışma program sözleşmesini, Kastamonu il müdiremiz Dilek Şehnaz Aşıcı ile imzaladık. 10 Aralık itibarı ile programa müracaatlar yapılabilecektir." dedi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:10