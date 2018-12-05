Hanönü Belediyesinin Yeni İstihdam Hareketi

Hanönü
Belediyesine Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 7 işçi alımı yapacağı bildirildi.
Belediye Başkanı Serkan Uçar
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hanönü Belediye Başkanlığımız ile Kastamonu
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını hatırlattı.
Projenin 1 Ocak'ta hayata geçeceğini kaydeden Uçar, "180 gün sürecek olan 7 kişilik Toplum Yararına çalışma program sözleşmesini, Kastamonu il müdiremiz Dilek Şehnaz Aşıcı ile imzaladık. 10 Aralık
itibarı ile programa müracaatlar yapılabilecektir." dedi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:10