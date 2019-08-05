Hanönü'de 3 bin metreküp orman emvali ihale ile satıldı

Hanönü
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 3 bin 150 metreküp orman emvali açık arttırma usulüyle ihale edildi.
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu'nda yapılan ihaleye birçok ilden yaklaşık 150 kişi katıldı.
Hanönü Orman İşletme Müdür Muavini Taner Altın, içlerinde çam, köknar ve kayın bulunan 3 bin 150 metreküp orman emvalinin açık artırma usulü ihale ile satışının yapıldığını belirterek, "Bütün emval satıldı. Birinci sınıf çam bir metreküp tomruk bin 158 liradan satıldı. Bu daha önce bin 150 liraya satılmıştı. Bu yeni bir rekor." dedi.