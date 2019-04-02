Hanönü'de Bakır Üretimi Başladı

Kaynak: AA

Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni şirketi tarafından ilk yoğunlaştırılmış (konsantre) madenin başarılı bir şekilde döküldüğü bildirildi.Hanönü ilçesinde 700 kişiye istihdam sağlayacak bakır madeni fabrikası, deneme çalışmalarının ardından üretime başladı.Belediye Başkanı Serkan Uçar, ilk nakliye kamyonunun gönderilmesi için yapılan törende, Hanönü'nün artık maden ilçesi olduğunu, bakır madenlerinin ilçeye hareketlilik getirdiğini söyledi.Uçar, bakır rezervinin büyük olmasıyla Hanönü ve Kastamonu kadar, ülke ekonomisine de katkı sağlanacağını belirtti.Madenin işletme müdürü Veli Gökdere ise Hanönü ilçesinde yapımı tamamlanan fabrikada ilk konsantrenin başarılı şekilde döküldüğünü anlattı.Sadece Kastamonu için değil, Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Gökdere, "Fabrikamızda ilk üretim başlamış olup üretilen konsantre kamyonlarla Samsun'da bulunan izabe tesisine nakledilmesine başlandı." dedi.Şu anda günde 150 ile 200 ton arasında üretim yapıldığını aktaran Gökdere, bu tonajın ilerleyen günlerde artacağını kaydetti.Açılışa Kaymakam Hasan Doğan, şirket personeli, nakliyeciler kooperatifi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.