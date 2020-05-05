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Hanönü'de çeltik ekimi başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gökırmak Nehri çevresinde bulunan köylerde çeltik ekimine başlandı.

05.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:14
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gökırmak Nehri çevresinde bulunan köylerde çeltik ekimine başlandı.
Tarlalara su bırakan çiftçiler, ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenice, Halkabük, Gökceağaç, Sarıalan ve Aşağı Çakırçay köylerindeki arazilerde çeltik üretiminin yapıldığını söyledi.
Hanönü'de bu sene bin 700 dekar alana çeltik ekiminin yapılacağını belirten Eminoğlu, ekimin mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini anlattı.
Çiftçi Hayri Ünal ise bölgede uzun yıllardan beri çeltik ekimi yapıldığını dile getirerek, "Bölgemizde üretilen çeltikler oldukça kaliteli. Osmancık ve yatkın çeltiklerinden ekiyoruz. Bu ürünü zor şartlara rağmen ekmeyi sürdürüyoruz. Önce hazırlanan tarlalara su veriyoruz, ardından su dengeli dağılsın diye düzlüyoruz. Ardından çeltik ekimini yapıyoruz." dedi. Hanönü’de çeltik ekimi başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Hanönü, Güncel, Haber

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