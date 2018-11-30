Hanönü'de Genç Çiftçilere 25 Düve Dağıtıldı

30 Kasım 2018 Cuma 15:36



30 Kasım 2018 Cuma 15:36

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 yetiştiriciye 25 düve dağıtıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Dana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 yetiştiriciye 5'er tane olmak üzere 25 tane düve hayvan dağıtımı yapıldığını söyledi.Dana, "Ülkemiz genelinde uygulanan Genç Çiftçi Projesi ile hayvancılığı geliştirme ve genç nüfusa iş imkanları sağlayarak üretimi arttırmak hedeflenmektedir. Genç çiftçilerimize ve Hanönü'ne hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.