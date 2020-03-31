Hanönü'de halk pazarı kapatıldı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çarşamba günleri açılan halk pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici süreyle kapatıldı.
31.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:48
Kastamonu 'nun Hanönü ilçesinde çarşamba günleri açılan halk pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici süreyle kapatıldı.
Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halk pazarının kapatıldığını söyledi.
Uçar, ilçe pazarına Boyabat, Taşköprü ve çevre ilçelerden gelecek esnafın mağdur olmaması için gelmemeleri gerektiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halk pazarının kapatıldığını söyledi.
Uçar, ilçe pazarına Boyabat, Taşköprü ve çevre ilçelerden gelecek esnafın mağdur olmaması için gelmemeleri gerektiğini ifade etti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Serkan Uçar, Kastamonu, Hanönü, Güncel