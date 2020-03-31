Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hanönü'de halk pazarı kapatıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çarşamba günleri açılan halk pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici süreyle kapatıldı.

31.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:48
Hanönü'de halk pazarı kapatıldı
Kastamonu 'nun Hanönü ilçesinde çarşamba günleri açılan halk pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici süreyle kapatıldı.
Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halk pazarının kapatıldığını söyledi.
Uçar, ilçe pazarına Boyabat, Taşköprü ve çevre ilçelerden gelecek esnafın mağdur olmaması için gelmemeleri gerektiğini ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Serkan Uçar, Kastamonu, Hanönü, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Hanönü'de halk pazarı kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Bu kentimizde ’Evde kal’ uyarılarını kimse dikkate almıyor Haberler
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Kovid-19’dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:12: Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı - Haber 16:12: flaş//2 - Haber 16:12: Maski'den covid-19 tedbirleri - Haber 16:12: Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı - Haber 16:12: Kahramanmaraş'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:42: Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Haber 14:38: Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı - Magazin