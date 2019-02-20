Hanönü'de Hırsızlık İddiası

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Hanönü ilçesinde yol kenarındaki arsaya bırakılan damperli dorsenin çalındığı iddia edildi.Alınan bilgiye göre, kamyonuna ait damperli dorseyi bir süre önce Hanönü-Taşköprü kara yolunun Hanönü çıkışında bulunan arsaya bırakan Hüseyin Yılmaz, dorseyi yerinde bulamayınca polise giderek şikayetçi oldu.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Hüseyin Yılmaz, yaptığı açıklamada, maden sahasında çalıştırmak üzere aldığı kamyonu sattığını, dorsesini ise satmak için kara yolu kenarındaki boş arsaya bıraktığını anlatarak, dün bıraktığı yerde bulamayınca polise giderek şikayetçi olduğunu söyledi.