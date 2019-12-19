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Hanönü'de "İlçe Halk Toplantısı" yapıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "İlçe Halk Toplantısı" düzenlendi.

19.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:38Hanönü'de
'nun ilçesinde "İlçe Halk Toplantısı" düzenlendi.
Kaymakam Aydın Göçer başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda vatandaşların sorunlarıyla ilgili istişarede bulunularak, çözüm yolları tartışıldı.
Kaymakam Göçer, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı ve kişisel sıkıntılarıyla ilgili konularda çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.
Vakıfgeymene Mahalle Muhtarı Hüseyin Yücel ise mahallelerinin maden sahası alanından gelen gürültü ve tozlardan dolayı vatandaşların ve hayvanların olumsuz etkilendiğini söyledi.
Toplantıya Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kastamonu, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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