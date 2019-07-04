04.07.2019 11:45
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Hanönü'de kavga: 2 yaralı

Hanönü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesininde çıkan 2 ayrı kavgada iki kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesininde çıkan 2 ayrı kavgada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice köyünde yaşayan Fethi Ö. ile komşusu Fahri D. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Fahri D. tedavi için hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Küreçayı köyünde de Mustafa A. ile Satılmış D. arasında yoldan geçme kavgası çıktı. Yaralanan Mustafa A, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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