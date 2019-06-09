Hanönü'de kayıp şahıs ormanlık alanda bulundu

Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde arama çalışması başlatılan kişi ormanlık alanda bulundu.
Demircimüezzin köyü Honhon Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evinden ayrılan ve haber alınamayan Mustafa Arıkan
'ı (47), ailenin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması sonuçlandırıldı.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
), Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) ve köylüler tarafından aranan Arıkan, ormanlık alanda sağ bulundu.
Arıkan, İlçe Jandarma
Bölük Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Mustafa Arıkan
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