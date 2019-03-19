Hanönü'de Kilim Dokuma Kursu Açıldı

Hanönü
Kaymakamlığı, İŞKUR
ve Halk Eğitim Merkezince kilim dokuma kursu açıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Acun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hanönü Kaymakamlığı destekli, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle bölgenin unutulmaya yüz tutan Gökceağaç kilimini yaşatmak için kilim dokuma kursu açıldığını söyledi.
Kursun 2,5 ay süreceğini belirten Acun, "Bu tür faaliyetlerin ekonomik ve sosyal olmak üzere iki önemli boyutu var. Ekonomik boyutunda kursiyerlerimize İŞKUR tarafından belirli bir ücret ödeniyor. Böylece kadınlarımız aile bütçesine katkıda bulunuyor. Unutulmaya yüz tutmuş motifler de kursiyerlerimizin elinde yeniden hayat buluyor." dedi.
Kursiyerlerin yeni dostluklar da edindiğini dile getiren Acun, bunun da kursun sosyal boyutu olduğunu kaydetti.
Güncel
Kaynak: AA