Hanönü'de Leader Toplantısı Yapıldı

Hanönü ilçesinde AB ve Türkiye ortak çalışması LEADER Programı ile hibe projeleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.<br><br>Hanönü Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Kaymakamı Hasan Doğan, Belediye Başkanı Serkan Uçar, köy ve mahalle muhtarları, Hanönü Kadın Girişimciler Derneği temsilcileri katıldı.<br><br>Toplantıya katılanlar, yereldeki potansiyeli ve izlenecek yolu belirleme konusunda bilgi alışverişinde bulundu.<br><br>Kastamonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu uzmanları tarafından programın ayrıntıları ve uygulama şekli hakkında bilgi verildi.