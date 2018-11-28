Hanönü'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde Kaymakam Hasan Doğan
başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü
toplantı salonundaki toplantıda konuşan Kaymakam Hasan Doğan, daha iyi hizmet verilebilmesi için yapılan muhtar toplantılarında ilçe ve köylerin sorunlarını bizzat muhtarlardan dinleyerek çözüm yolları aradıklarını söyledi.
Toplantıda sosyal güvencesi bulunmayanların herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için kaymakamlıkta gelir tespiti yapmaları gerektiğini ifade eden Kaymakam Doğan, imar barışından yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık
'a kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Serkan Uçar
, Jandarma
Komutanı Jandarma Başçavuş Mehmet Ali Güngör
, İl Genel Meclisi Üyeleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.
Kastamonu,Hasan Doğan,Hanönü
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:49