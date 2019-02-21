Hanönü'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Kaynak: AA

Hanönü kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, imar barışı konusunda bilgilendirme yapıldı.Kaymakam Hasan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy ve mahalle muhtarlarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince imar barışı hakkında bilgi verildiğini söyledi.Seçimlerle ilgili de bilgilendirme yapıldığını anlatan Doğan, "Engelli vatandaşların rahatça oy kullanması ve seçim güvenliği hakkında muhtarlarla görüş alışverişinde bulunuldu." dedi.