Hanönü'de okul yararına kermes düzenlendi

Hanönü
Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulunda, okul aile birliği tarafından kermes düzenlendi.
Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi
bahçesinde gerçekleştirilen kermeste, öğrenci velileri evde yaptıkları yiyecekleri ve tatlıları satışa sundu.
Kermese katılan Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan
Demirkıran, öğrenci velilerinin evlerinde hazırladığı yiyeceklerin satıldığı kermesin 2 gün devam edeceğini söyledi.
Elde edilecek gelirin okul yararına kullanılacağını belirten Demirkıran, kermese destek veren ailelere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Güncel