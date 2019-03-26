Hanönü'de Orman Haftası Etkinliği

Hanönü
ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti.
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından Küreçayı Orman Deposu alanındaki etkinliğe, Kaymakam Hasan Doğan
, Belediye Başkanı Serkan Uçar
, Hanönü Orman İşletme Müdürü Tuğrul Baduroğlu, öğrenciler, vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü şefleri ile personeli katıldı.
Orman İşletme Müdürü Tuğrul Baduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Hanönü Şehit Faruk Karagöz Bölge Okulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendiğini söyledi.
Baduroğlu, "Tepeköy
mevkisinde hazırlanan alana öğrenciler tarafından 200 fıstık çamı fidanı dikildi. Yarın da ilçe merkezinde vatandaşlara 800 fıstık çamı dağıtımı yapılacak." dedi.
Orman İşletme Müdürlüğü, Hanönü, Güncel
Kaynak: AA