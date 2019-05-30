Hanönü'de "Yaşama Yol Yer" kampanyası çalışmaları

Hanönü
'de sağlık ekipleri, minik öğrencilere "Yaşama Yol Ver" kampanyası kapsamında eğitim verdi. İl Sağlık Müdürlüğü
112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, öğrencilere çalışmaları hakkında bilgi aktardı.
Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu 3.sınıf öğrencilerine sunum yapan sağlık personeli, çocukların karşılaştıkları sağlık problemlerinde nasıl davranmaları gerektiğini ve trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.
Eğitim kapsamında öğrencilere, 112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansa geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konularında uyarıda bulunuldu.
Eğitim sonunda minik öğrencilere broşür, kalem takımı, şapka ve çıkartma hediye edildi.
Güncel
Kaynak: AA