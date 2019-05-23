Hanönü'den kısa kısa

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde anaokulu öğrencilerince etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, Hanönü Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde 23-29 Mayıs tarihlerinde okul öncesi eğitimdeki öğrencilere yönelik "okul dışarıda" projesi kapsamında etkinlikler düzenlendiğini belirtti.
Demirkıran, ilçede düzenlenen etkin kapsamında velilerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.
Hanönü'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Hanönü Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, köylerle ilgili çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya il genel meclis üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
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Kaynak: AA