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Hanönü'den kısa kısa

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

02.10.2019 09:04Hanönü'den kısa kısa
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.
Uçar, ziyarette, huzurevi yönetici ve çalışanlarına yaşlılara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Hanönü Toplum Sağlığı Meerkezince, "Dünya Kalp Günü" etkinliği kapsamında "Sağlık için yürüyüş" düzenlendi.
Hanönü Şehit Faruk Karagöz Ortaokulu önünden başlayan yürüyüş, Yenimahalle küme evlerine kadar sürdü.
Yürüyüşe Belediye başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Dünya Kalp Günü, Serkan Uçar, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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