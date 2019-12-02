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Hanönü ilçesinde gıda denetimi yapıldı

Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilçede bulunan fırın, kasap, kahvehane ve marketlerde gıda denetimi yapıldı.

02.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:30Hanönü ilçesinde gıda denetimi yapıldı
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilçede bulunan fırın, kasap, kahvehane ve marketlerde gıda denetimi yapıldı.
Hanönü İlçe Tarım Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda Kontrol Seferberliği kapsamında bütün işletmelerin denetlendiğini söyledi.
Eminoğlu, Hanönü ilçesindeki marketler, kahvehaneler, kasaplar, restoranlar ve dinlenme tesisleri denetlenerek gerekli bilgilendirmeler ve uyarıların yapıldığını belirtti.
Sağlıklı ve güvenilir gıdanın tüketiciye ulaşması için her türlü imkanın kullanılacağını belirten Eminoğlu, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini kaydetti.

Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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