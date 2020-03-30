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Hanönü ilçesinde koronovirüs tedbirleri

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tedbir amaçlı bir dizi çalışmalar yapıldı.

30.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:00
Hanönü ilçesinde koronovirüs tedbirleri
Kastamonu 'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tedbir amaçlı bir dizi çalışmalar yapıldı.
Belediye ekipleri koronavirüse karşı cami, hastane, toplu taşıma araçları, taksi durakları, siyasi parti binaları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimlerinde ilaçlama çalışmasına devam etti.
Yol, parklar, çöp kamyonları da dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Serkan Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı yoğun şekilde tedbir aldıklarını, gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uçar, "İlk günden itibaren belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde tüm tedbirlerini aldı." dedi.
Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesinin yemekhane bölümlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu ve ekipleri tarafından denetleme yapıldı.
Eminoğlu, yetkililere salgınla mücadele kapsamında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildiğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Hanönü, Güncel
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