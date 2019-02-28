Hanönü Lisesi Tiyatro Ekibi, Usta Tiyatrocuları İzledi

Kaynak: AA

Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "İkinci Bahar" tiyatro oyununu izledi.Lisenin tiyatro ekibinde yer alan öğrenciler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Cihat Tamer, Bedia Ener, Simge Selçuk ve Emre Tönün'ün rol aldığı "İkinci Bahar" oyununu izleme fırsatı buldu.Okul müdürü Fatih Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan tiyatro ekiplerinin Hanönü Belediye Başkanlığınca tahsis edilen araçla Kastamonu'ya geldiğini söyledi.Yıl sonu mezuniyet töreni etkinliklerinde sahnelenecek gösteri öncesi öğrencilerinin usta tiyatro oyuncularıyla tanışma, konuşma ve tiyatro üzerine sohbet etme imkanı bulduğunu belirten Özbay, "Öğrenciler, tiyatro oyununu izlemekten ve sanatçılarla bir araya gelmesinden çok mutlu oldu." dedi.