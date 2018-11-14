Hanönü'nde Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı Yapıldı

Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 3 bin 700 büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldığı bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Dana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şap aşılamasının ilçede başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.
Aşılama süresince 3 bin 700 büyükbaş hayvana veterinerler tarafından şap aşısının yapıldığını ifade eden Dana, "Ülkemiz için çok önemli olan şap hastalığından korunmak için özverili bir çalışma yürüten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ve konunun hassasiyetine uygun davranarak ekiplerimize yardımcı olan yetiştiricilerimize teşekkür ederiz. Şap hastalığı ve diğer önemli hastalıkların ilçemizde görülmemesi için bundan sonra da aşı programlarına devam edilecektir." diye konuştu.
Kastamonu,Hanönü
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:47