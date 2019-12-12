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Hanönü'nde suya yüzde 15 zam yapıldı

Hanönü Belediye Meclisi, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı.

12.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:38Hanönü'nde suya yüzde 15 zam yapıldı
Belediye Meclisi, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı.
Belediye Başkanı Serkan Uçar'ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde, suya yapılacak zam konusu görüşüldü.
Oylamada, 1 Ocak 2020'den itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.
Yeni tarifeye göre konutlarda kullanılan suyun birim fiyatı 1,80 liradan 2,07 liraya, bina inşaatlarında 5,25 liradan 6,04 liraya, şantiyelerde ise 6,50 liradan 7,48 liraya yükseltildi.
Uçar, ilçede su fiyatlarının Kastamonu ve diğer ilçelerden çok daha düşük olduğunu belirterek, "Halkımızın ekonomik şartlarını biliyoruz, bu nedenle diğer belediye hizmetlerine zam yapmadık. Halkımızın hoşgörüsüne sığınarak suyun birim fiyatını artırdık." dedi.

Serkan Uçar, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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