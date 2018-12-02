Hanönü'nü Fotoğrafladılar

Kastamonu
Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT), Hanönü
ilçesine fotoğraf gezisi düzenledi.
KASFOD'un düzenliği geziye katılarak Hanönü ilçesine gelen fotoğraf tutkunları, ilçenin adını da aldığı tarihi Han ile Atatürk Meydanı
ve tarihi Küreçayı Camisi'ni görüntüledi.
Dernek Başkanı Suat Güngör, Hanönü ilçesine hayran kaldıklarını söyledi.
Gezilerine Kastamonu'nun yanı sıra il dışından fotoğrafseverlerin de katıldığını belirten Güngör, "Bu sayede fotoğraf çekerken arkadaşlarımız arasında bilgi alışverişi oluyor. Böylece üyelerimizin gelişmesine de katkıda bulunuyoruz." dedi.
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar
da dernek üyelerini ilçede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, KASFOD'a faliyetleriyle ilçenin tanıtımına katkı verdiği için teşekkür etti.
Kastamonu,Hanönü
02 Aralık 2018 Pazar 14:10