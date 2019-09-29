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Hanönü Panayırı

Hanönü Belediyesinin düzenlediği Hanönü Panayırı kapsamında yağlı güreş ve konser düzenlendi.

29.09.2019 12:26Hanönü Panayırı
Hanönü Belediyesinin düzenlediği Hanönü Panayırı kapsamında yağlı güreş ve konser düzenlendi.
Belediye Başkanı Serkan Uçar, organizasyonda yaptığı konuşmada, yağlı güreşlere çevre il ve ilçelerden 50 güreşçinin katıldığını söyledi.
Güreşin Türk ulusu için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Uçar, güreş sporuna sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.
Başpehlivanlık güreşlerinde Tokatlı Atilla Balcı'yı yenen Tosyalı İsmail Keskin birinci oldu.
Yağlı güreşlerin ardından Arzu Akça konser verdi.
Başkan Uçar, konserin sonunda sanatçı Arzu Akça'ya çiçek takdim etti.

Programlara, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Devrakani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü katıldı.

Serkan Uçar, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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