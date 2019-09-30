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Hanönü Panayırı sona erdi

Hanönü Belediyesince düzenlenen panayır sona erdi.

30.09.2019 13:38Hanönü Panayırı sona erdi
Hanönü Belediyesince düzenlenen panayır sona erdi.
Belediye Başkanı Serkan Uçar, panayırda yaptığı konuşmada, ikincisini düzenledikleri Hanönü Panayırı'nda yağlı güreş ve halk konserlerinin yapıldığını söyledi.
Panayırı bundan sonra geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Uçar, "Hanönü Panayırı çok eskiden geleneksel olarak yapılıyordu. Yaklaşık 30 yıldır yapılmayan bu etkinliği tekrar başlattık. Çevre il ve ilçelerden Hanönü'ye gelen tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum." dedi.
Panayır, Gürkan Gökhan Gökmen ve Sincanlı Mustafa Taş'ın konseriyle son buldu.

Serkan Uçar, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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