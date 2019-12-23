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Hanönü ve Taşköprü Yerel Eylem Planı projelerini teslim etti

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, "Yerel Eylem Planı" Projesiyle ilgili Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörlüğüne başvuruda bulunduklarını söyledi.

23.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:48 Hanönü ve Taşköprü Yerel Eylem Planı projelerini teslim etti
Belediye Başkanı Serkan Uçar, "Yerel Eylem Planı" Projesiyle ilgili Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörlüğüne başvuruda bulunduklarını söyledi.
Uçar, Hanönü ve Yerel Eylem Grubu Başkanı Ceyhun Çorbacı tarafından yapılan başvurunun Taşköprü ve Hanönü ilçeleri merkez ve köylerini kapsadığını belirtti.
Başkan Uçar, projenin kabul edilmesi durumunda yerel halkın eğitimi, tanıtım faaliyetleri, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım, festivallerin desteklenmesi, çeşitli malzeme alımı ve tarihi binaların restorasyonu konusunda hibe desteği verileceğini aktardı.

Serkan Uçar, Taşköprü, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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