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Hanönülü öğrenciler için etkinlik düzenlendi

İstanbul'da faaliyet gösteren Hanönü Dernekler Federasyonu (HANDERFED) tarafından eğitime destek gecesi düzenlendi.

06.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:16 Hanönülü öğrenciler için etkinlik düzenlendi
'da faaliyet gösteren Dernekler Federasyonu (HANDERFED) tarafından eğitime destek gecesi düzenlendi.
Federasyon Başkanı İsmail Çorbacı, Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 37 öğrenciye burs verileceğini söyledi.
Federasyonun 2008 yılında kurulduğunu anımsatan Çorbacı üye dernek sayısının artırılacağını belirterek "İkincisini gerçekleştirdiğimiz eğitime destek gecesinde üyelerimiz ve aileleriyle bir araya geldik. Organizasyon sonrasında İstanbul ve Hanönü'de yaşayan 37 öğrenciye burs verebilecek geliri elde ettik. Bu sayıyı önümüzdeki senelerde çoğaltma hedefindeyiz." dedi.
Konuşmanın ardından sanatçılar, şarkılar söyledi.
Programa, Hanönü Kaymakamı Aydın Göçer, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Çakır, İstanbul, Üsküdar, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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