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Hanutçulara yönelik uygulama

Uygulamadan detaylar Ekiplerin çalışmaları Bir kişiye ceza kesilmesi İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama Kabataş İskelesinde yapılan denetlemede hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle bir kişiye cezai işlem uygulandı İSTANBUL (AA) – Kabataş İskelesi'nde ekiplerce yapılan denetlemede bir...

09.10.2019 16:58
Uygulamadan detaylar
Ekiplerin çalışmaları
Bir kişiye ceza kesilmesi İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama
Kabataş İskelesinde yapılan denetlemede hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle bir kişiye cezai işlem uygulandı
İSTANBUL (AA) – Kabataş İskelesi'nde ekiplerce yapılan denetlemede bir kişiye hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle 153 lira cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte son zamanlarda hanutçuluk yapıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.
Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta ekipleri, Kabataş İskelesinde hanutçuluk yapanlara yönelik denetleme başlattı.
Bu kapsamda yapılan denetlemede hanutçuluk yaptığı iddia edilen bir kişiye 153 lira cezai işlem uygulandı.
Söz konusu denetlemelerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.
Hanutçulara yönelik uygulama

Kabataş İskelesi, İstanbul, Kabataş, Güncel

Kaynak: AA

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