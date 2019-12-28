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'Hanutçuluk' operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'da, eğlence mekanları önünde 'hanutçuluk' yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:36
'da, eğlence mekanları önünde 'hanutçuluk' yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında rüşvet iddiası nedeniyle 20 polis memuru ile 2 mahalle bekçisinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin Beyoğlu ilçe sınırları içinde gittikleri gece kulübü ve eğlence mekanlarında yüksek hesap getirildiği ve bu mekanlarda darp edilerek zorla para ve kredi kartlarının şifreleriyle birlikte alındığı yönünde yapılan şikayet üzerine çalışma başlatmıştı. Halk dilinde 'hanutçuluk' olarak bilinen yöntemle mekana götürdükleri turistin yanına davetsiz kadın oturtulup 2 kadeh alkol için ortalama bin 500 dolar hesap çıkarıldığını belirleyen polis, aralarından iş yeri sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı suç şebekesinin, mevcut yöntemle gelen müşterilere hesap tuzağı kurduklarını saptamıştı.
Yürütülen soruşturma sonunda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Burada nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, soruşturma kapsamında rüşvet iddiası nedeniyle 20 polis memuru ile 2 mahalle bekçisinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
'Hanutçuluk' operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA


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