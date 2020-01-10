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Hapis cezaları kesinleşen iki HDP'li milletvekili hakkında Adalet Bakanlığına yazı gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan hapis cezaları kesinleşen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında Adalet Bakanlığına yazı gönderildi.

10.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:26Hapis cezaları kesinleşen iki HDP'li milletvekili hakkında Adalet Bakanlığına yazı gönderildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan hapis cezaları kesinleşen HDP Hakkari Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında Adalet Bakanlığına yazı gönderildi.
Başsavcılıkça hazırlanan yazıda milletvekilleri Güven hakkındaki 6 yıl 3 ay, Farisoğulları hakkındaki 9 yıl hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandığı anımsatıldı.
Yazıda Güven ve Farisoğulları'nın halen milletvekili olmaları nedeniyle Anayasa'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulundukları, kesinleşen cezaların infazının yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği bildirildi.
TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilen yazıda cezaların infazı için milletvekilliklerinin düşürülmesi halinde Başsavcılığa bilgi verilmesi istendi.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Güncel

Kaynak: AA

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