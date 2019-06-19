19.06.2019 22:54
Haberler» Güncel» Haber

Hapis cezası bulunan firariler yakalandı

Hapis cezası bulunan firariler yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunun 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunun 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'yi yakaladı.
Öte yandan, merkez Onikibat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.K'yi (22) parkta yakaladı.
Adliyeye sevk edilen M.M. ile M.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Kahramanmaraş, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:58 Gazze'de Mursi için taziye evi kuruldu
23:58 Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu
23:58 Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı
23:58 "Amacımız, İran ile kapsamlı müzakere sağlamak"
23:56 Konya'da selde mahsur kalan 8 kişi AFAD tarafından kurtarıldı
23:54 SPOR Mustafa Cengiz: Dev gibi orduları yendik
23:52 Yağmur sonrası kaybolan çoban aranıyor