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Hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hapis cezası bulunan iki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

31.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:38
Hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde hapis cezası bulunan iki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.I., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında "Yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.K. de Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Başsavcı, Antalya, 3. Sayfa
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