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Hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Adıyaman'da, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

19.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:56
Hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Adıyaman 'da, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarıyla hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 87 bin 400 TL para cezası bulunan N.S., isimli kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın daha sonra ceza evine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

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