Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalanarak Cezaevine Gönderildi

Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde yaralama suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin kimlik kontrolünde yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Yunusemre
İlçe Jandarma Komutanlığı Üçpınar
Karakol ekipleri, sabah gerçekleştirdiği uygulamada Hamdi Ş.'nin yapılan kimlik kontrolünde 2016 yılında Akhisar ilçesinde karıştığı kavgadan dolayı aranması olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheliyi Üçpınar Jandarma Karakoluna götürdü. Burada alınan ilk ifadesinin ardından İnfaz Savcılığına sevk edilen Hamdi Ş., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA
Üçpınar,Manisa,Akhisar,Jandarma
07 Aralık 2018 Cuma 12:34