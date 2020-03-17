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Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

17.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:08
Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bakırköy adli makamlarınca iş yerinde silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.Ö. ve Nevşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesince silahla tehdit ve cezaevi firarisi olarak aranan hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy, Nevşehir, 3. Sayfa

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