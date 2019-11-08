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Hapis cezasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı

BURSA'da yapılan asayiş uygulamalarında, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 şüpheli, yakalandı.

08.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:43 Hapis cezasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı

BURSA'da yapılan asayiş uygulamalarında, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki hafta aranması olan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda aralarında 'yakın akrabayı öldürme' suçundan 27 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö.A., 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 19 yıl 1 ay 25 gün cezasıyla aranan İ.Ö., 'yağma, yaralama' suçlarından 17 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.B. ve 'parada sahtecilik, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Ş.Y.'nin de bulunduğu toplamda 151 aranması olan kişi yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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