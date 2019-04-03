Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Saklandığı Evde Yakalandı

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AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'uyuşturucu madde ticareti ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15.5 yıl hapis cezası bulunan M.S.P., polis tarafından yakalandı.Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından 21 ayrı dosyada kesinleşmiş toplam 15.5 yıl hapis cezası bulunan M.S.P.'nin saklandığı evi tespit etti. Polis ekipleri, bu sabah eve baskın yaptı. Kapısı koçbaşıyla kırılarak girilen evde M.S.P. yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada da 542 gram metamfetamin ve 44 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.- Aydın