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Hapis cezasıyla aranan kadın, eğlencede yakalandı

SAMSUN'da, polis tarafından eğlence merkezinde yapılan uygulamada, hakkında 'basit yaralama' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. (32) adlı kadın yakalandı.

14.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:27Hapis cezasıyla aranan kadın, eğlencede yakalandı

SAMSUN'da, polis tarafından eğlence merkezinde yapılan uygulamada, hakkında 'basit yaralama' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. (32) adlı kadın yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Merkezi ekipleri, dün gece Kale Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde uygulama yaptı. Uygulamada içeride bulunanların kimlik kontrolünü yapan polis, E.Ö. adlı kadının 'basit yaralama' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. E.Ö. gözaltına alınarak, karakola götürüldü. E..Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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