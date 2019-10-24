Happiest Season Filmi

“Happiest Season”, kız arkadaşına evlenme teklifi etmeyi planlayan genç bir kadına odaklanıyor. Kız arkadaşının ailesinin her yıl bir araya geldiği günü kafasına koyan kadının planları beklenmedik bir gelişmeyle altüst olur. Kız arkadaşının ailesi muhafazakardır ve kızlarının lezbiyen olduğundan haberleri yoktur. Yönetmen :
Clea DuVallSenaryo:
Clea DuVall, Mary HollandOyuncular: Mackenzie
Davis, Kristen StewartFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Happiest SeasonYapımcı Firma:
Temple Hill Entertainment Yapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
04.12.2020 Happiest Season Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.