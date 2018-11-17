Happn'dan Romantik Buluşma Rotaları

Şehrin koşuşturmacasına bir mola vermek ve partneriyle baş başa romantik bir gün geçirirken rutin buluşma alışkanlıklarının dışına çıkmak isteyenler için, Paris
merkezli tanışma uygulaması happn sonbaharda şehrin romantik rotalarını hazırladı. İşte, İstanbul
'un romantik sonbahar rotaları: Atatürk Arboretumu
: Yeşilden sarıya, turuncudan kırmızıya rengarenk yapraklarla dolu bir yolda el ele yürümek, şehrin gürültüsünden uzakta baş başa olmak kadar romantik bir buluşma düşünemiyoruz. Orman ve parkların mangal ve piknik alanı olarak kullanıldığı İstanbul'da böyle bir yer var mı diye soruyorsanız, doğru yerdesiniz. Atatürk Arboretumu tam aradığınız yer. İçeri yiyecek ve içecek alınmadığından, piknik kalabalığı ve çöpleri olmadan doğayı özümseyeceğiniz korunmuş nadir güzelliklerden biri.
Gülmek size yakışıyor: Karşınızdakini çekici hale getiren en önemli şeylerden biri de gülüşüdür. Onunla beraber gülmek ve rutin hayatın stresinden uzaklaşmak için en ideal ayın içindeyiz. İstanbulluların kahkahaya doyacağı "İstanbul Komedi Festivali" kapsamında pek çok gösteri ve oyun eğlenceli bir buluşma arayışında olanların imdadına yetişiyor. 18 Kasım'a kadar sürecek olan festival kapsamında sevilen komedyenlerin stand-up gösterileri ve tiyatro oyunlarını izleme ayrıcalığını flörtünüzle birlikte yaşayabilirsiniz.
Buzda aşk: Havalar soğuyunca kapalı mekanlarla kısıtlı kalan ve baş başa yemek ya da sinema buluşmalarının bir adım ötesine geçerek, ona hem romantik hem de farklı bir buluşma fikriyle gitmek istiyorsunuz. Baş başa dans, romantizm dolu dakikalar sunan ve soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir etkinlik arayanlara buz pistine gitmelerini öneriyoruz. Hemen hemen her romantik kış filminin olmazsa olmazı buzda dans flörtünüzle eşsiz bir deneyim sunacak. Üstelik buz pateni yapmayı bilmeyenlere özel dersler de mevcut. Önceden dersinize çalışıp, buluşmanızda buz patenini ona siz öğretmek de isteyebilirsiniz.
Adalarda pastoral bir buluşma: İstanbul'un yakınlarında bir kasaba hayatı yaşanan, doğası, yapıları ve dokusuyla eşsiz bir güzellik sunan Adalara gitmenin şimdi tam zamanı. Yaz aylarında çok kalabalık olan Adaları görmek için en ideal mevsimdeyiz denebilir. Otomobil gürültüsünün olmadığı Büyükada'da bisiklet kiralayıp birlikte bir doğa turu yapabilir ve Aya Yorgi
Tepesi'nin nefes kesen manzarasında İstanbul'u uzaktan seyredebilirsiniz. Daha özel ve baş başa bir gün geçirmek isterseniz, Burgaz Ada'ya gidebilir, Sait Faik Abasıyanık
'ın müzeleştirilen evini birlikte gezerken, yazarın hayatına şahit olan eşyaları ve hatıralarıyla dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz.
Şehir gezisine katılın: Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen pek çok şehir turundan birine katılıp, tarihi binaların ev sahipliği yaptığı birbirinden ilginç, aşk ve entrika dolu hikayeleri dinleyebilirsiniz. Mekan ister şehrin yalıları, ister yüzlerce yıllık sarayları olsun, kendinizi ölümsüz bir aşk hikayesi dinlerken bulabilirsiniz.
İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:15