Happy Death Day 2u Filmi

Katili tarafından korkunç bir şekilde öldürülen Tree adındaki genç bir kadının, öldürüldüğü günün sabahına uyanıp, korkunç günü tekrar tekrar yaşamasının konu edildiği Ölüm Günün Kutlu Olsun’un devam halkası olan Happy Death Day 2U’nun yönetmen koltuğunda ilk film
de olduğu gibi Christopher Landon
oturuyor.
Jessica Rothe’un yeniden Tree karakterine hayat verdiği korku türündeki film
in kadrosunda Israel Broussard, Ruby Modine, Suraj Sharma
, Sarah Yarkin, Rachel Matthews gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosu ise yönetmenin kaleminden. Yönetmen:
Christopher LandonSenaryo:
Christopher LandonOyuncular:
Jessica Rothe, Ruby Modine, Israel Broussard, Suraj Sharma, Rachel Matthews, Charles Aitken, Steve Zissis, Caleb Spillyards, Sarah Yarkin, Laura Clifton, Wendy Miklovic , GiGi Erneta, Phi Vu , Tenea Intriago, Kaleb Naquin, Cariella Smith, Tran Tran, Blaine Kern
III, Sylvia Grace Crim, Kenneth Israel, Rob Mello , Sarah Bennani, Lindsey G. Smith, Jacqueline Harris Matherne, Alexis Holloway, Zakery Jones, Ramsey
Anderson, Ken Knight
, Brent Phillip Henry, Ethan AirhartFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Happy Death Day 2UYapımcı Firma:
Blumhouse ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceVizyon Tarihi:
15.02.2019Happy Death Day 2U Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Suraj Sharma,Yönetmen,Christopher Landon
05 Aralık 2018 Çarşamba 07:54