05 Aralık 2018, 07:54
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Happy Death Day 2u Filmi

Happy Death Day 2u Filmi

Happy Death Day 2U filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Happy Death Day 2U filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Katili tarafından korkunç bir şekilde öldürülen Tree adındaki genç bir kadının, öldürüldüğü günün sabahına uyanıp, korkunç günü tekrar tekrar yaşamasının konu edildiği Ölüm Günün Kutlu Olsun’un devam halkası olan Happy Death Day 2U’nun yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi Christopher Landon oturuyor.

Jessica Rothe’un yeniden Tree karakterine hayat verdiği korku türündeki filmin kadrosunda Israel Broussard, Ruby Modine, Suraj Sharma, Sarah Yarkin, Rachel Matthews gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosu ise yönetmenin kaleminden.


Yönetmen: Christopher Landon
Senaryo: Christopher Landon
Oyuncular: Jessica Rothe, Ruby Modine, Israel Broussard, Suraj Sharma, Rachel Matthews, Charles Aitken, Steve Zissis, Caleb Spillyards, Sarah Yarkin, Laura Clifton, Wendy Miklovic , GiGi Erneta, Phi Vu , Tenea Intriago, Kaleb Naquin, Cariella Smith, Tran Tran, Blaine Kern III, Sylvia Grace Crim, Kenneth Israel, Rob Mello , Sarah Bennani, Lindsey G. Smith, Jacqueline Harris Matherne, Alexis Holloway, Zakery Jones, Ramsey Anderson, Ken Knight, Brent Phillip Henry, Ethan Airhart
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Happy Death Day 2U
Yapımcı Firma: Blumhouse Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Vizyon Tarihi: 15.02.2019

Happy Death Day 2U Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Suraj Sharma,Yönetmen,Christopher Landon
05 Aralık 2018 Çarşamba 07:54