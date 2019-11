Hapsin kıyısından NBA gündeminin ilk sırasına: Kendrick Nunn

Miami Heat, draft edilmeyen oyuncu hikâyeleri düşünüldüğünde akla gelen en iyi örneklerden birine sahip.



2002 NBA Draftı’na katılan Udonis Haslem, draft gecesi sona erdiğinde boşta kalan oyuncular arasında yer alıyordu. Ayrıca Haslem o yaz arasında hiçbir takımdan kontrat teklifi alamamıştı. Ertesi sezon ise Miami Heat’ten gelen teklifi kabul ederek NBA’e adımını atmıştı.



Haslem; LeBron James, Chris Bosh ve Dwayne Wade’li efsane takımın en önemli savunma güçlerinden ve perde oyuncularından birisi olarak Heat’in yapıtaşlarından birisi hâline gelmiş ve üç NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



Tıpkı Haslem gibi hem draft edilmeyen hem de draft sonrasında kontrat bulamayan Kendrick Nunn, bir yıllık G-League macerasının ardından Miami Heat’le kontrat imzalayarak bu sezonla birlikte NBA’e adımını attı.



Nunn zorlu bir sabır sürecinin ardından rüyaların gerçeğe dönüştüğü arenada büyüleyici bir başlangıç yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, bu seviyeye ulaşırken hapis cezasını ve erken emeklilik tehlikesini geride bırakmıştı.





Kara sonbahar





16 Mart 2016. Illinois’un kentlerinden birisi olan Champaign’e kıştan kalma bir hava hâkim. Şehrin meydanında bulunan lüks bir apartmana bir polis arabası hızla yaklaşıyor. Zira on beş dakika önce bir kadın polis merkezine, “Yan dairemde bir erkekle bir kadın kavga ediyor. Erkek ‘Bana paramı ver’ diyor. Kadın ise ‘Bırak beni’ diyor. Buraya birileri gelse iyi olur.” diyerek kullanarak ihbarda bulunmuştu.



Polis ihbarın ardından apartmana gelip ilgili dairenin zilini çaldığında kapıyı açan adama eve girmek için aldıkları izin belgesini gösteriyor. Polisler eve girdikten sonra adamın adının Kendrick Nunn olduğunu öğreniyor.



Nunn’ın hemen arkasında ise bir kadın var. Kadın, polislerin Nunn’ı derhal tutuklamasını istiyor. Çünkü genç kolej basketbol liginde yer alan oyuncunun; kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, üzerine Jenga seti fırlattığını ve su döktüğünü söylüyor. Ayrıca el bileğindeki kan izini polis memurlarına gösteriyor.



Nunn, sorguya çekilmek üzere polis merkezine götürülüyor. Kadının bileğindeki kan izlerini ilk kez gördüğünü ve ona hiçbir şekilde fiziksel şiddet uygulamadığını söylüyor. Ayrıca kadınla eskiden sevgili olduklarını ve kısa bir süre önce ayrıldıklarını belirtiyor. Kadının kendisine olan 100 dolarlık borcundan dolayı onun dairesine uğradığını ekliyor.



22 yaşındaki Nunn, sevgilisine herhangi bir fiziksel şiddette bulunmadığını ve onun ayağına doğru Jenga setinden bir tahta parçası fırlattığını ifade ediyor. Üzerine su döktüğünü ise kabul ediyor. Nunn, o gece boyunca gözlem altında tutuluyor. Bir önceki gün polis memurlarına Nunn’ı ilk kez gördüğünü ve onu tanımadığını söyleyen kadın, ertesi gün polis merkezini arayarak, “Stresten dolayı size yalan söyledim. Onunla bir yıldır birlikteyiz. Ve evet ona borcum vardı. Büyük bir fiziksel şiddet uygulamadı ancak üzerime Jenga seti fırlattığını ve su döktüğünü kesinlikle söyleyebilirim.” ifadelerini veriyor.



17 Mart’ta Nunn için tutuklama kararı çıkarılıyor. Sevgilisinin son ifadesinin ardından genç oyuncu için herhangi bir hapis cezası çıkmıyor. Ancak 1000 dolarlık para cezasına, 100 saatlik kamu hizmetine ve 18 aylık mahkeme denetimine çarptırılıyor. Ayrıca kendisinden istismarla mücadele programına da zorunlu olarak katılması isteniyor.



Nunn o günler hakkında, yerel bir gazeteye “Jenga ve su fırlatma olaylarını kabul ettiğimi söylemiştim. Mahkemede de aynısını söyledim. Ve bu cezayı aldım. Dediğim gibi asla ona zarar verecek bir şey yapmadım. Neler olduğunu anlayamamıştım. Hapse gitmeyecektim ama dışarıya çıkmam durumunda insanların olayı yanlış yorumlamaları yüzünden bana kötü gözle bakacağını biliyordum. Hayatımın en karanlık günleriydi. En sevdiğim şey olan basketbola bir daha kavuşamayacakmış gibi hissettim.” demeçlerini vermişti.





İki iyi ve iki kötü gelişme





Illinois’daki üçüncü yılında bu davayla karşılaşan Nunn, aldığı cezaların ardından takımdan ve okulundan ihraç edilmişti. O döneme dek NCAA’de toplam 61 maça çıkmış; 14,7 sayı, 2,4 asist ve 4,1 ribaund ortalamalarını yakalamıştı. Ayrıca %58,2 doğru şut kullanım yüzdesiyle birlikte üçlük isabetlerinde %37,9 gibi iyi bir ortalama tutturmuştu.



Illinois’dan ihraç edildikten sonra takım ayırt etmeksizin sadece basketbol oynamak istediğini ve 2018 NBA Draftı’na hazır bir şekilde girmek istediğini söylemişti. Ve istediği fırsatı iyi bir bench guard’ı arayan Oaklan Golden Grizzlies’te bulmuştu.



Takımın koçluğunu yapan Greg Kampe, ilk haftalarda Nunn’ı planladığı gibi bench’ten getiriyordu. Ancak Martez Walker dışındaki guard’ların istenilen seviyelerde olmaması ve Nunn’ın aldığı dakikaları harika değerlendirmesi 24 yaşındaki oyuncuyu ilk beşe taşıdı.



Nunn, Big Ten All- Freshman’e seçildiği (Big Ten Grubu’nda yer alan en iyi son sınıf öğrencileri) ve Big Ten’de yılın oyuncusu ödülünü kazandığı o sezon 30 maçta ortalama 37,9 dakika sahada kaldı. Sezonu 25,9 sayı, 4,8 asist, 4,7 ribaund, 1,8 top çalma ve yalnızca iki top kaybı ortalamalarıyla bitirdi. Ayrıca maç başına denediği 10,8 üçlükte 4,5 isabet buldu.



Bu başarılarla birlikte 2018 NBA Draftı’na katılan Nunn, hiçbir takım tarafından draft edilmedi. Draft’ın ardından Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Chicago Bulls, Atlanta Hawks ve Dallas Mavericks’le görüştü ancak bu takımlardan olumlu bir yanıt alamadı.



13 Temmuz 2018’de ise Golden State Warriors’tan gelen teklifi hemen kabul etti. Steph Curry, Klay Thompson ve Kevin Durant gibi yıldızların bulunduğu sezon önü takım kampına katıldı. Ancak yeni sezon öncesinde Warriors’ın G-League takımı olan Santa Cruz Warriors’a gönderildi.



Nunn, kariyerinin başından beri olduğu gibi orada da çalışmayı ve gelişmeyi asla bırakmadı. G-League’de, kariyeri boyunca sorun yaşadığı izolasyon savunmasında gelişim sağladı. Ayrıca üç sayılık atışları azaltarak saha görüşünü genişletmeye ve hem skorer hem de pasör bir guard’a dönüşmeye başladı.





İlkbahar bu sefer aydınlık





24 yaşındaki oyuncu, 10 Nisan 2019’da Miami Heat’le prensipte anlaştı ve yaz arasında iş resmiyete döküldü. Ayrıca kendisine yeni sezon kadrosunda yer alacağı söylendi. Nunn, sezon başından beri oynadığı beş maçta toplam 112 sayı attı, 13 asist yaptı ve 12 ribaund çekti.



Heat’in yıldızı Jimmy Butler’ın özel izinlerden dolayı kaçırdığı açılış haftasında takımının lideri oldu. Savunmadaki enerjisi, hücumdaki dizginlenemeyen performansı ve olgun oyun tarzıyla övgüleri topladı. Ayrıca NBA kariyerinin ilk beş maçında 112 sayı atarak, çaylak sezonundaki ilk beş maçında 113 sayı atan Kevin Durant’in ardından aynı sürede 100 sayıyı geçen ilk oyuncu oldu.



Davalar, hapis tehlikesi, draft edilemeyişi, G-League macerası, kontrat çabaları… Bir süper yıldız hikâyesine sahip olmak için kara günleri geride bırakan Nunn için iyi günler ufukta görünüyor. Bu ufku daimi kılmanın ise biraz şansa biraz da istikrara bağlı olduğu söylenebilir. Tabii o, işin istikrar ve çalışma kısmında her zaman iyiydi. Ancak büyüleyiciliği tamamlamak için şansa da ihtiyacı olacak.

