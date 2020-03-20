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Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştı

ZONGULDAK'ta halı dükkanında hapşıran bir kişi çalışanlar ile müşterilerde paniğe neden oldu.

20.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:32
Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştı

ZONGULDAK'ta halı dükkanında hapşıran bir kişi çalışanlar ile müşterilerde paniğe neden oldu. Müşterilerin korkuyla sağa sola kaçışmaları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soğuksu semtindeki Mahmut Ay'a ait halı dükkanında dün öğle saatlerinde yaşanan panik, vatanaşların koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi. Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı hapşırınca, çalışanlar ile müşteriler hızla sağa sola kaçıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ay da oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Ay ile diğerlerinin yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Mahmut Ay, "Konuşurken hapşırdı. Hapşırınca böyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Arkadaşlarım dükkandan kaçtı. Gündemde koronavirüs var. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Gelince kolonya ve diğer temizlik ürünlerini kullandırdık kendisine. Hapşırınca böyle bir olay yaşandı. Tedirgin olduk. Kendisi de ne olduğunu anlayamadı, o da kaçtı" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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