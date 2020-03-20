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Hapşırınca herkes panikledi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Hapşırınca herkes panikledi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdıZONGULDAK'ta halı satan iş yerinde bir kişinin hapşırmasıyla çalışan ve müşteriler panikle kaçacak yer aradı.

20.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:37
Hapşırınca herkes panikledi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
ZONGULDAK'ta halı satan iş yerinde bir kişinin hapşırmasıyla çalışan ve müşteriler panikle kaçacak yer aradı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı tedbirler gün geçtikçe artarken esnafta iş yerlerini sürekli dezenfekte ediyor. Kent merkezindeki Soğuksu Semti'nde halı satan Mahmut Ay'ın iş yerinde dün öğle saatlerinde yaşananlar ise insanların salgına karşı yaşadığı paniği gözler önüne serdi. Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı, iş yerinde hapşırınca çalışanlar ve diğer müşteriler kaçıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ay ise oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Mahmut Ay ve iş yerindekiler büyük panik yaşadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
O anları anlatan Mahmut Ay, "Konuşurken hapşırdı. Hapşırınca böyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Arkadaşlarımda dükkandan kaçtı. Gündemde koronavirüs var. Bizde dikkat etmeye çalışıyoruz. Gelince kolonya ve diğer temizlik ürünlerini kullandırdık kendisine. Hapşırınca da böyle bir olay yaşandı. Kendisi bölge bayimiz. Ankara'dan gelince ve hapşırınca biraz tedirgin olduk. Kendisi de ne olduğunu anlayamadı, oda kaçtı." dedi.
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Hapşırınca herkes panikledi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: DHA

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Hapşırınca herkes panikledi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Etiketler : Güncel

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